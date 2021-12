Battibecco Allegri-Morata in Juventus-Genoa: "Gli hai regalato un fallo, devi stare zitto"

La Juventus supera senza troppi problemi un Genoa tenuto vivo fino ai minuti finali dalle parate di uno strepitoso Sirigu, grazie ai sigilli (uno per tempo) di Cuadrado e Dybala.

Prestazione opaca per Morata, schierato nel ruolo di punta centrale da Allegri nel 4-2-3-1: lo spagnolo è stato sostituito da Kean al 73' e, al momento dell'incrocio col suo allenatore, non ha fatto mancare il proprio disappunto.

"Ma cosa ho fatto, cosa ho fatto?".

Decisa la replica di Allegri, che ha ripreso l'attaccante rispondendogli per le rime.

"Gli hai regalato un fallo, devi stare zitto".

Una piccola nota stonata in una serata tutto sommato positiva, utile per non perdere ulteriore contatto dal quarto posto che resta distante sette lunghezze.