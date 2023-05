Basilea-Fiorentina, malore per un tifoso viola: gara interrotta e poi ripresa

Un tifoso della Fiorentina ha accusato un malore nel settore ospiti: intervento dei sanitari e gara interrotta durante i supplementari a Basilea.

Momenti di paura al 'St. Jakob-Park' nel corso del secondo tempo supplementare di Basilea-Fiorentina: sul risultato di 1-2 in favore dei viola, al minuto 109, la gara è stata interrotta dall'arbitro Sanchez.

Il tutto è avvenuto poco prima di un corner che stava per essere calciato da Biraghi, richiamato da Kouamé che, riscaldandosi a bordo campo, si è accorto come qualcosa non andasse nel settore ospiti.

Un tifoso viola, infatti, ha accusato un malore che ha reso necessario l'intervento dei medici e, di conseguenza, l'interruzione dell'incontro per diversi minuti.

La contesa è poi regolarmente ripresa, con l'annuncio dello speaker che ha rassicurato sulle condizioni del tifoso, trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Alla fine la Fiorentina ha staccato il pass per la finale di Praga contro il West Ham grazie al goal di Barak nel maxi recupero.