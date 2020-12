Bas Dost lascia l'Eintracht Francoforte: ufficiale la firma con il Club Brugge

L'attaccante olandese lascia nuovamente la Bundesliga: il suo futuro è in Belgio. Era a Francoforte da un anno e mezzo.

Anche sotto Natale il calciomercato europeo si muove. Proprio a poche ore dallo scoccare della mezzanotte, il Club Brugge e l' Francoforte hanno ufficializzato il trasferimento di Bas Dost in .

L'attaccante olandese, 31 anni, lascia la dopo un anno e mezzo per trasferirsi nel club fiammingo, dove potrà tornare a giocare in : il Brugge è infatti arrivato terzo nel girone della in , oltre ad esser primo in campionato.

Dost era arrivato all'Eintracht soltanto un anno e mezzo fa, nell'estate 2019. Aveva firmato un contratto triennale. Tra acciacchi fisici e scelte tecniche, non è mai riuscito a diventare un titolarissimo per Adi Hütter, anche se quest'anno ha spesso spalleggiato André Silva in attacco.

La sua esperienza si chiude con un bilancio di 15 goal in 43 partite, 12 dei quali in . Si trattava della sua seconda avventura in Germania, dopo quella al tra il 2012 e il 2016, vincendo anche una Supercoppa e una DFB-Pokal.

La scorsa estate il nome di Dost era stato accostato anche al di Mourinho, che cercava un rinforzo in attacco di potenza e fisicità, un vice Kane. Alla fine però il club inglese ha optato per Vinicius.

Ora Dost al Brugge spera di ritrovare la vena realizzativa che lo aveva fatto dominare il campionato portoghese, con lo Lisbona, fino a segnare 34 reti in una stagione (2016/17) e contendere la Scarpa d'Oro a Leo Messi.