Barzagli torna alla Juventus: dopo la sosta entrerà nello staff di Sarri

Andrea Barzagli, dopo aver frequentato il corso di Coverciano, è pronto a tornare alla Juventus per entrare nello staff di Sarri.

A pochi mesi dal commosso addio allo 'Stadium', Andrea Barzagli è già pronto a tornare alla . L'ex difensore infatti, dopo la sosta, entrerà a far parte dello staff di Maurizio Sarri.

Barzagli come riporta 'Tuttosport' inizialmente aveva declinato l'invito del tecnico toscano, che lo voleva con sè per aiutarlo nella fase difensiva.

Dopo aver frequentato il corso di Coverciano però adesso Barzagli è pronto a tornare alla Continassa con grande entusiasmo e mettere tutta la sua esperienza al servizio della Juventus.

Barzagli d'altronde, specie dopo il grave infortunio di Chiellini, tornerà sicuramente utilissimo a Sarri per fare crescere al meglio giovani difensori come De Ligt, Demiral e lo stesso Rugani.

L'annuncio ufficiale del ritorno di Barzagli in bianconero, come detto, dovrebbe arrivare subito dopo la pausa riservata alle nazionali. Il professore è pronto a salire in cattedra.