Barrow-Napoli, l'agente: "Giuntoli rifiutò uno scambio con Inglese"

Musa Barrow poteva finire al Napoli, ma l'affare non è mai decollato. A svelarlo è Luigi Sorrentino, agente del giovane attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia del Bologna.

Sorrentino, a 'CalcioNapoli24', racconta un aneddoto di mercato risalente a quando il proprio assistito era all'Atalanta.

"Ci fu una proposta di scambio Barrow-Inglese da parte dell'Atalanta, ma Giuntoli bocciò l'idea. Col Napoli non parlai, perchè venne bocciata in partenza e non se ne fece più nulla".