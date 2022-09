Bari-Brescia dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bari contro Brescia nella settima giornata di Serie B: ecco dove seguire il match in diretta tv, in streaming e le probabili formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

BARI-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Brescia

Bari-Brescia Data: 01-10-2022

01-10-2022 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN , Sky , Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live, OneFootball

Il Bari ospita il Brescia nella settima giornata del campionato di Serie B.

Guarda Bari-Brescia su DAZN. Attiva ora

Scontro d'altra classifica in quel di Bari con i padroni di casa - unica squadra ancora imbattuta in B - che sin qui hanno collezionato 12 punti frutto di 3 vittorie e altrettanti pareggi. Nell'ultima uscita precedente alla sosta, i pugliesi guidati da Mignani hanno vinto 1-0 sul campo del Cagliari grazie al goal di Cheddira.

Di fronte ci sarà il Brescia capolista - in condivisione con la Reggina - e reduce da ben quattro vittorie consecutive. L'ultimo successo della banda Clotet è arrivato davanti al pubblico amico del 'Rigamonti': 1-0 al Benevento con goal di Bianchi a tempo praticamente scaduto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bari-Brescia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-BRESCIA

Bari-Brescia si giocherà sabato 1 ottobre 2022 allo Stadio San Nicola di Bari. Calcio d'inizio alle ore 14.00.

DOVE VEDERE BARI-BRESCIA IN TV

La partita tra Bari e Brescia verrà trasmessa in diretta su DAZN, app scaricabile su smart tv compatibile o su console di gioco Xbox e PlayStation. La stessa app si può utilizzare anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

La gara del 'San Nicola' si potrà seguire in diretta anche su Sky al canale Sky Sport (253 del satellite).

Un'altra opzione è rappresentata da Helbiz Live, la cui app si può scaricare sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video, acquistabile con un abbonamento separato da quello base.

BARI-BRESCIA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati a DAZN potranno seguire la partita anche in streaming scaricando l'app su smartphone e tablet, oppure collegandosi al portale ufficiale tramite pc o notebook.

Per i client Sky è invece disponibile il servizio Sky Go, mentre la piattaforma NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati) offre la possibilità di assistere agli eventi trasmessi dall'emittente satellitare. Infine c'è l'opzione Helbiz Live: l'app è presente su tablet e cellulare o in alternativa il sito è accessibile da pc e notebook.

Helbiz è disponibile anche sul sito di Prime Video o sull'app, nei Channel: sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento, se già non lo si possiede, separato da quello base.

Bari-Brescia si potrà seguire anche su OneFootball, in modalità pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-BRESCIA

BARI (4-3-1-2): Caprile; Mazzotta, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antonucci, Cheddira. All. Mignani.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Labojko, Bisoli; Moreo, Benali; Ayé. All. Clotet.