Il Barcellona guarda in Italia: Bentancur e Fabian Ruiz nel mirino

Il Barcellona è alla ricerca dell’erede di Ivan Rakitic. Tra i profili monitorati dai blaugrana ci sono Bentancur e Fabian Ruiz.

L’avventura di Ivan Rakitic al sembra essere non lontana dal suo capolinea e per tale motivo il club blaugrana è alla ricerca di quel centrocampista che possa avere le caratteristiche giuste per sostituire nell’immediato futuro l’asso croato.

Secondo quanto riportato da AS, nel mirino dei catalani ci sono anche due gioielli che militano nel campionato italiano: Rodrigo Bentancur e Fabian Ruiz.

Il centrocampista della ha una valutazione che si aggira sui 35 milioni di euro. Le sue caratteristiche piacciono molto e può essere considerato una grande scommessa per il futuro. Il suo nome era già circolato negli uffici del Barcellona la scorsa estate, quando si parlava di un possibile trasferimento a di Rakitic con l’inserimento del talento uruguaiano nella trattativa. Il Barça conosce bene il giocatore e sta continuando a monitorarlo.

Fabian Ruiz è invece uno dei pallini dei blaugrana. La sua valutazione è più alta, ma il Barça ha iniziato a seguirlo già anni fa. Per i catalani non si tratta di una priorità, ma non è mai uscito dai radar. Arrivare al gioiello del potrebbe voler dire dover superare la concorrenza di un’altra big del calcio iberico che l’ha messo nel suo mirino: il .