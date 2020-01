Barcellona, Vidal trattenuto da Bartomeu e dallo spogliatoio

Arturo Vidal si allontana dall'Inter. Durante il volo verso l'Arabia Saudita, sia Bartomeu che i senatori dello spogliatoio hanno parlato con lui.

Non è un mistero che Arturo Vidal sia il primo obiettivo dell' di Conte e Marotta per questo mercato di gennaio. Ma il centrocampista cileno in questi ultimi giorni si sta allontanando dal club nerazzurro, avvicinandosi alla permanenza al .

❗️✈️🙏 Presión a Arturo Vidal en el avión a Arabia para que se quedehttps://t.co/pbTilcVkcF por @javigasconMD pic.twitter.com/vtLtXAXPfF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 8, 2020

Prima di tutto è una richiesta specifica del tecnico Valverde, che punta molto su Vidal, anche e soprattutto da 12° uomo. Poi anche del resto della società e della squadra, che in vista della Supercoppa Spagnola, sull'aereo che portava i giocatori verso l' , ha preso l'occasione al balzo per parlare con il centrocampista cileno.

Arturo Vidal ha ricevuto una 'pressione' reale da parte dei suoi compagni di squadra, in particolare dai senatori dello spogliatoio, e poi dallo stesso Bartomeu, che ha riconsiderato la sua posizione di partenza in questo mercato invernale.

Lo riporta il programma ‘Tu diràs’, di RAC1. Tra l'altro il Barcellona non ha intenzione di vendere Vidal all'Inter per la cifra fino ad ora offerta dal club nerazzurro, ovvero 12 milioni di euro.

Se non ci dovesse essere nessuna pressione di Vidal e nessuna accelerata da parte dell'Inter, il giocatore non si muoverà da Barcellona in questa sessione di mercato.