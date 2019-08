Barcellona, Vidal non convocato: può andare al PSG per Neymar, ma c'è anche l'Inter

Arturo Vidal non figura nell'elenco dei convocati per Bilbao e il Barcellona lo avrebbe offerto al PSG. Il cileno però è anche il sogno di Conte.

Arturo Vidal è sempre più lontano dal . L'ex centrocampista della infatti, un po' a sorpresa, non è stato neppure convocato per la prima giornata di .

Il tecnico Valverde d'altronde, durante la conferenza della vigilia, non si era sbilanciato sulla permanenza di Vidal.

"Arturo per ora è qui e conto su di lui. Vedremo cosa succederà".

In realtà, secondo 'Le Parisien', Vidal sarebbe stato messo sul mercato tanto che il Barcellona lo avrebbe offerto al per arrivare a Neymar insieme a Coutinho più 60 milioni di euro. Offerta che da Parigi a quanto pare hanno rispedito al mittente.

Chi invece sogna di allenare nuovamente Vidal è Antonio Conte, il quale evidentemente non ha dimenticato i tre anni trascorsi insieme alla Juventus e spinge per averlo anche all' .

La sensazione, insomma, è che il futuro di Vidal non sarà a Barcellona e chissà che negli ultimi giorni di mercato Marotta non riesca a regalare a Conte il suo Guerriero.

Già l'anno scorso peraltro Vidal era stato molto vicino all'Inter, prima che sulla scena irrompesse il Barcellona. Stavolta però i nerazzurri potrebbero davvero spuntarla.