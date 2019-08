Barcellona, Valverde ammette: "Non so se Rakitic resterà"

Poco più di tre settimane alla fine del calciomercato, periodo utile per mettere a segno gli ultimi colpi e sistemare le rose: un'occasione da sfruttare per il club italiani potrebbe arrivare dalla , precisamente da .

Tra i blaugrana c'è un giocatore che deve ancora capire con certezza quale sarà la sua prossima squadra: Ivan Rakitic è in una sorta di limbo, travolto dall'abbondanza di centrocampisti di cui può disporre Ernesto Valverde.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha aperto alla cessione del croato ammettendo chiaramente di non poter garantire una percentuale piena e sicura sulla sua eventuale permanenza.

"Per noi è un giocatore importante, potrebbe esserlo anche quest'anno ma non posso garantire che rimarrà al 100%. Non so se resterà. Alla fine del mercato vedremo. Al momento nulla mi fa credere che non farà parte della nostra rosa".

Coutinho è stato a un passo dal passaggio in Premier League, poi sfumato proprio sul gong.

"Così come Arthur e Vidal, col può scendere in campo anche se non posso confermarlo. E' l'ultima gara amichevole dell'estate e dobbiamo prepararci per l'inizio della stagione. Neymar? Non so nulla, vedremo".