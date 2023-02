Barcellona, un flop in formato europeo: peggio solo nel 1997

I catalani protagonisti di una campagna europea assolutamente negativa. Due sole vittorie in stagione, fuori da tutto già a febbraio.

La fama del Barcellona negli ultimi vent'anni è stata legata a doppio filo con il numero di trionfi in Europa. Dal 2005 al 2015 i catalani hanno vinto tre edizioni di Champions League, consacrandosi come squadra di livello internazionale.

Da un paio di stagioni però, le avventure europee dei blaugrana sembrano essere diventate stregate. Il ko contro il Manchester United in Europa League è solo l'ultimo capitolo di una stagione assolutamente negativa sul piano del rendimento fuori dalla Spagna.

Se la squadra di Xavi domina la Liga e ha già vinto la Supercoppa in patria, appena fuori dai confini iberici iniziano presentarsi problemi di varia natura. E la figuraccia è dietro l'angolo

In Champions League il Barcellona è stato eliminato ai gironi, finendo dietro Inter e Bayern Monaco retrocedendo quindi in Europa League.

Due sole vittorie europee in stagione, entrambe con il modesto Viktoria Plzen. Segno che Xavi non è ancora riuscito a trasmettere la giusta mentalità per affrontare certe competizioni.

L'avventura nella seconda competizione continentale è finita ai sedicesimi di finale. Pe trovare l'ultima volta in cui i blaugrana sono stati eliminati così presto bisogna tornare al 1985, quando furono estromessi in Coppa delle Coppe dal Metz.

Un risultato peggiore i catalani lo fecero registrare soltanto nella stagione 1997/1998, quando guidati da Van Gaal chiusero all'ultimo posto il girone di Champions League.

Insomma a Xavi viene richiesto un compito ancora più grande: dopo aver rilanciato il Barcellona in Spagna, dovrà ora riportarlo in auge anche in Europa. E possibilmente nella competizione più importante..