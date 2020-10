Addio Barcellona: è ufficiale, Rafinha riparte dal PSG

Il PSG ha chiuso la sua sessione di calciomercato rafforzando il centrocampo con Rafinha. Il brasiliano ha firmato un contratto fino al 2023.

Si chiude, questa volta in maniera definitiva, la lunga avventura di Rafinha al . Il centrocampista brasiliano, che era da poco rientrato dal prestito al Vigo, è stato l’ultimo colpo di mercato messo a segno dal nel corso della sessione estiva.

Ad annunciare la firma del giocatore che tra il gennaio ed il giugno 2018 ha anche vestito la maglia dell’, è stato lo stesso club transalpino.

✍️ Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @Rafinha.



Le milieu de terrain brésilien s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣3⃣. 🔴🔵 — (@PSG_inside) October 5, 2020

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’approdo nella propria rosa di Rafinha. In arrivo dal Barcellona, il centrocampista brasiliano si unirà al club della capitale fino al 30 giugno 2023”.

Rafinha, classe 1993, si era unito al Barcellona all’età di 13 anni e per diverse stagioni è stato una delle stelle della ‘cantera’ blaugrana, prima di fare il grande salto in prima squadra. Con il Barça, tra le altre cose, ha vinto tre campionati, una ed un Mondiale per Club.

Nelle ultime annate, complici anche degli infortuni, aveva trovato sempre meno spazio al Barcellona ed ora proverà a tornare di nuovo ad alti livelli in .