Barcellona, tegola Dembelé: stop di 5 settimane per "una rottura fibrillare al bicipite femorale"

Il Barcellona perde Dembelé per 5 settimane: l'attaccante, come rivelato dagli esami strumentali, ha una rottura fibrillare al bicipite femorale.

Brutte notizie dall'infermeria per il tecnico del Ernesto Valverde, dopo l'inattesa sconfitta all'esordio in campionato contro l' Bilbao. Gli esami strumentali cui è stato sottoposto Ousmane Dembelé, infatti, hanno rivelato la presenza di "una rottura fibrillare al bicipite femorale della coscia sinistra", per la quale il francese dovrà fermarsi per 5 settimane.

"Gli esami strumentali cui si è sottoposto il giocatore della Prima squadra Ousmane Dembelé hanno confermato che soffre di una rottura fibrillare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il tempo stimato per il suo ritorno in campo è di 5 settimane".

Un problema in più per Valverde, dopo il passo falso in partenza nella . L'infortunio del francese, vista anche la cessione di Coutinho al Bayern Monaco, potrebbe portare il club catalano a provare ad accelerare per il ritorno di Neymar.

Per i blaugrana, tuttavia, non sarà facile mettere le mani sul brasiliano, vista l'agguerrita concorrenza dei rivali del e della Juventus.