Barcellona, Suarez apre all'MLS: "È un campionato attraente"

Luis Suarez non ha escluso la possibilità di giocare negli USA:"Ora sono felice al Barcellona, ma in futuro non si sa mai, è un campionato attraente".

Alla sua sesta stagione con il Luis Suarez ha inscritto il suo nome in maniera sempre più indelebile nella storia blaugrana: quest'anno l'uruguaiano è diventato il quarto marcatore all-time con la maglia del 'Barca'.

L'idillio fra Suarez ed i catalani, però, è destinato a finire prima o poi e per quel momento, è stato lo stesso uruguaiano ad ammettere ai microfoni di 'ESPN' di essere sempre più interessato alla . Il campionato americano, in effetti, sta vivendo una continua crescita in questi anni ed è riuscito a diventare una competizione più attraente agli occhi dei grandi campioni del vecchio continente.

"MLS è una competizione che è cresciuta molto negli ultimi anni e questo è confermato dai tanti giocatori giovani che si sono trasferiti lì negli ultimi due anni da tutto il sudamerica. Questo dimostra che la lega vuole crescere e non solo arrivare a giocatori di una certa età che vanno lì a ritirarsi. Loro cercano quel mix che rende la lega migliore".

L'attenzione di Suarez nei confronti della MLS lo ha portato addirittura a confrontarsi con il suo connazionale Nicolas Lodeiro, attualmente in forze ai Seattle Sonics, sui miglioramenti del massimo campionato americano. L'ex attaccante del sta vivendo anni meravigliosi in blaugrana, ma in futuro non esclude un suo trasferimento oltre oceano.