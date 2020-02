Barcellona a caccia del sostituto di Dembélé: spunta Braithwaite del Leganes

A breve il Barcellona riceverà il via libera per poter acquistare un attaccante: il favorito è Martin Braithwaite del Leganes.

Continua l'emergenza in attacco del : stagione finita per Ousmane Dembélé, Luis Suarez invece potrebbe rivedersi nelle ultime partite dopo aver subìto a gennaio un intervento al ginocchio destro per risolvere una lesione al menisco esterno.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Giovedì scorso i blaugrana hanno inoltrato la documentazione necessaria alla per ottenere la possibilità di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo, nonostante ufficialmente la sessione sia chiusa: a breve arriverà la risposta che dovrebbe essere positiva e sul tavolo della dirigenza ci sono già dei nomi individuati.

Altre squadre

Si seguono con attenzione i profili di Angel del e di Lucas Perez dell' ma nelle ultime ore è balzato in pole position Martin Braithwaite, come riportato da 'Mundo Deportivo': danese, classe 1991, milita nel con cui ha realizzato otto reti in questa stagione tra campionato e Coppa del Re.

L'apice della carriera Braithwaite lo ha vissuto nel quadriennio al dal 2013 al 2017 ma ora potrebbe avere l'opportunità della vita in una delle società più gloriose al mondo.

Con Braithwaite il Barcellona metterebbe una toppa sul buco creatosi in avanti, in attesa del grande colpo previsto per l'estate: tutti gli indizi portano a Lautaro, legato all' da un contratto che prevede anche una clausola rescissoria da 111 milioni di euro.