Il Barcellona senza Lewandowski e i nuovi: i blaugrana non li hanno ancora iscritti alla Liga

Tanti acquisti, ma soliti problemi per la formazione di Xavi che potrebbe iniziare il nuovo campionato senza l'attaccante e altri innesti.

Uno dei temi principali della sessione di calciomercato in corso è quello relativo alle operazioni condotte e formalizzate dal Barcellona, accreditato come club in estrema difficoltà economica, ma protagonista di una campagna acquisti faraonica.

I blaugrana hanno ingaggiato Andreas Christensen e Franck Kessié a parametro zero, sborsando più di 150 milioni di euro per far arrivare Jules Koundé, Raphinha e, ovviamente, Robert Lewandowski, portando diversi protagonisti del calcio mondiali a esporsi sulla situazione del club.

Uno tra tutti, com'è noto, Julian Nagelsmann, che dopo la partenza dal Bayern Monaco del polacco si è espresso in termini non proprio lusinghieri.

"Il Barcellona è l'unico club che non ha soldi, ma che alla fine compra qualsiasi giocatore: non so come facciano. E' un po' strano e un po' folle".

Nonostante ciò, comunque, i blaugrana continuano la loro sessione di mercato, provando a rispettare i parametri imposti dalla Liga: ed è qui che sorge un piccolo problema.

Il massimo campionato spagnolo partirà nel weekend di ferragosto, come la Serie A, con il Barcellona impegnato sabato 13 agosto contro il Rayo Vallecano: Xavi, però, rischia di non poter schierare i nuovi giocatori.

Proprio a causa delle regole della Federcalcio spagnola, i blaugrana non hanno ancora registrato gli innesti provenienti dal mercato alla Liga.

Una situazione che, come spiegato da Joan Laporta, presidente del Barça, in occasione della presentazione di Koundé, il club sta provando a risolvere.

"Faremo il possibile per registrare i nuovi acquisti: spero che la nostra interpretazione del regolamento sia in linea con quella della Liga. Altrimenti sistemeremo le cose".

Manca sempre meno, il Barcellona ha strappato gli applausi di tutti per gli acquisti, ma i problemi rimangono gli stessi e riportano alla memoria quanto accaduto a gennaio con Ferran Torres, acquistato dal Manchester City, ma fermo ai box per settimane prima di poter essere schierato. Non proprio il miglior modo per iniziare la stagione, questo.