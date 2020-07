Il Barcellona 'scarica' Coutinho: offerto ad Arsenal e Newcastle

Coutinho tornerà al Barcellona dopo il prestito al Bayern Monaco: è stato offerto ad Arsenal e Newcastle che ci stanno pensando.

Non proseguirà in l'avventura di Philippe Coutinho: il non onorerà il diritto di riscatto fissato a 120 milioni e, dopo una sola stagione, il giocatore farà ritorno al . Ma non per restarci.

Il club blaugrana, infatti, non sembra disposto a puntare sul brasiliano: in primis per questioni economiche, considerato che i catalani hanno bisogno di risparmiare sugli ingaggi della rosa per recuperare dalle perdite causate dal lockdown e dall'impossibilità di avere dei ricavi da stadio.

Allo stesso tempo, al Barcellona sanno bene che nessun club si accollerebbe un esborso oneroso per il cartellino di Coutinho, che nel 2018 venne acquistato per 120 milioni più 40 di bonus: il , ad esempio, ha deciso di lasciar perdere un investimento così importante e di riversare tutte le attenzioni su Leroy Sané, da poco prelevato dal .

Altre squadre

In Catalogna però sono sicuri di una cosa: il futuro dell'ex potrebbe essere benissimo in Premier League, campionato già assaporato con successo ai tempi del . Questo dettaglio rischia di giocare un ruolo decisivo nella vicenda: come appreso da Goal, Coutinho è stato offerto all' e all'ambizioso , che ci stanno pensando seriamente.

Finora dalle due società inglesi non è arrivata nessuna risposta al Barcellona, che spera quantomeno di trovare l'accordo per un nuovo addio in prestito: in tal modo si libererebbe un posto che, nelle idee di Bartomeu, dovrebbe essere preso da Lautaro.

Una cosa però è certa: l'avvenire di Coutinho non sarà al Barcellona. Se poi sarà in o altrove, lo scopriremo presto.