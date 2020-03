Il Barcellona prepara la rivoluzione: mezza rosa in vendita

Il Barcellona sta pensando ad un ricambio generazionale: la prossima estate potrebbero essere anche nove i giocatori a salutare.

Per provare a convincere e a cedere Neymar e/o Lautaro Martinez, è necessario avere a disposizione moltissimi fondi ed è questo il motivo per il quale il ha messo sul mercato quasi la metà dei giocatori che fanno parte della sua rosa.

L’obiettivo del club è quello di abbassare il pesantissimo monte ingaggi, allentando così la pressione che esso esercita sui bilanci, e al contempo immettere nelle casse quel denaro fresco che possa consentire di portare avanti un vero e proprio ricambio generazionale.

Secondo quanto riportato da Sport, i giocatori finiti nella lista dei cedibili sono Philippe Coutinho, giocatore per il quale il ha già deciso di non pagare gli 80 milioni che saranno necessari per il suo riscatto, Antoine Griezmann, che è un elemento la cui valutazione resta molto alta nonostante sia stato protagonista di una stagione non particolarmente esaltante, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Norberto Neto, Martin Braithwaite e Carles Aleñá, ma non è escluso che anche Ousmane Dembele e Nelson Semedo possano lasciare il club a fronte di una buona offerta che preveda un’entrata economica o uno scambio favorevole. Comunque vada si tratta di un caso praticamente unico.

Altre squadre

Il destino di Coutinho è già segnato, nonostante a Quique Setién l’idea di un suo ritorno non dispiaccia. Per quanto riguarda Griezmann molto dipenderà dalle opzioni offerte dal calciomercato e, sebbene la sua permanenza non può essere esclusa, resta l’elemento con la cui cessione il club potrebbe guadagnare di più. Per tutti gli altri, il Barcellona è ancora alla ricerca di acquirenti e in questo contesto sorprende la posizione di Carles Aleñá, un ragazzo che era considerato una delle stelle della ‘cantera’ e che secondo il comparto tecnico non è cresciuto abbastanza. Ogni offerta verrà studiata attentamente.

Per quanto riguarda Rakitic e Vidal, si tratta di due veterani con ingaggi elevati, il cileno in particolare, quindi potrebbero essere ceduti per 15 o 20 milioni di euro. Il Barcellona spera di venderli entrambi, proprio come spera di cedere Umtiti, elemento con il quale ormai ha perso la pazienza. Anche Neto è destinato all’addio, mentre Braithwaite era già arrivato a fine febbraio sapendo che in estate sarebbe stato venduto.

Dembele e Semedo rappresentano due casi a parte. Il francese viene visto ancora come un giocatore speciale, ma in tre stagioni è stato costretto a saltare più della metà delle partite per infortunio. Ufficialmente non è sul mercato, ma non è escluso che possa rientrare nell’operazione Neymar, cosa che era sembrata già possibile la scorsa estate. Simile è il discorso per Semedo, con la differenza che non viene visto come un giocatore insostituibile. C’è la possibilità che entri in qualche trattativa, mentre in passato era considerato assolutamente incedibile.

Quello che è chiaro è che il club ha in mente un vero e proprio ricambio generazionale e vuole farlo in tempi brevi, questo anche per trarre massimo vantaggio da quelle che potrebbero essere le ultime stagioni da calciatore di Leo Messi.