Il Barcellona vince ma scoppia il caos: tifosi dell'Espanyol invadono il campo

I tifosi dell'Espanyol hanno bloccato i festeggiamenti dei calciatori blaugrana dopo la conquista matematica del campionato.

Dopo quattro anni il Barcellona torna a vincere la Liga e lo fa battendo l'Espanyol nel turno decisivo per avere la certezza matematica.

I blaugrana hanno battuto i rivali cittadini per 4-2 all'RCDE Stadium con due goal di Lewandowski e uno a testa per Balde e Koundé.

Un successo che fa salire la squadra di Xavi a 85 punti, +14 sul Real Madrid quando mancano solo 4 partite al termine della Liga.

Ma a colpire non è stato tanto il trionfo del Barcellona, quanto il caos che è scoppiato a fine partita. La festa dei blaugrana non è infatti andata secondo copione.

Mentre i calciatori festeggiavano in mezzo al campo, diversi tifosi dell'Espanyol hanno invaso il terreno di gioco e sono corsi verso gli avversari.

Tutto questo per impedire loro di festeggiare la conquista del titolo tra le mura del proprio stadio. Brutte scene che non solo hanno bloccato la festa del Barcellona ma non rappresentano una cartolina tra le migliori per il calcio spagnolo.