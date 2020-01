Barcellona, rimpianto Haaland: a gennaio i blaugrana hanno preferito Boateng

Lo scorso gennaio il Barcellona avrebbe pensato anche ad Haaland, allora al Molde, ma i blaugrana hanno preferito il più esperto Boateng.

Erling Haaland si è appena trasferito dal al ma un anno fa, quando ancora giocava in Norvegia, il suo destino poteva colorarsi di blaugrana.

Secondo quanto riporta 'AS' infatti il giovanissimo attaccante era tra i profili seguiti dal , che lo scorso gennaio cercava un vice-Suarez e aveva pensato proprio ad Haaland.

Alla fine però i blaugrana avevano preferito puntare sul più esperto Kevin-Prince Boateng, allora al . Scelta non promossa dal campo considerato il rendimento del ghanese che in estate è infatti tornato in per giocare con la .

Haaland invece, come previsto, un anno fa era finito al Salisburgo che lo aveva acquistato l'estate prima per soli 5 milioni di euro lasciandolo poi per sei mesi in prestito al Molde. Il futuro adesso sarà al .