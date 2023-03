Barcellona-Real Madrid sbarca su YouTube: appuntamento col 'Coca-Cola Super Match' di DAZN

'El Clasico' sarà il 'Coca-Cola Super Match' di DAZN, visibile su YouTube: protagonisti Vieri, Zambrotta, Ventola, Borja Valero e la Gialappa's.

Sono nove i punti di differenza tra il Barcellona capolista della Liga e il Real Madrid, stavolta in veste di inseguitore: con una vittoria nel 'Clasico' di domenica sera i 'Blancos' riaprirebbero la contesa che, in caso di pareggio o successo blaugrana, sarebbe pesantemente indirizzata verso l'altro esito.

Appuntamento allo 'Spotify Camp Nou', dove i ragazzi di Xavi vorranno vendicare il 3-1 subìto all'andata al 'Bernabeu': il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, visibile peraltro anche sul canale YouTube in qualità di 'Coca-Cola Super Match', oltre che ovviamente da app.

I tifosi avranno la possibilità di chattare e interagire con i protagonisti della serata: gli speaker d'eccezione saranno Christian Vieri, Gianluca Zambrotta, Borja Valero e Nicola Ventola, accompagnati dall'irriverente e divertente regia de La Gialappa's Band.

"Rendere accessibile la partita più attesa del campionato spagnolo - recita il comunicato di DAZN - anche su YouTube si inserisce nel percorso di DAZN volto a incrementare ulteriormente la visibilità degli eventi sportivi, facendo crescere il numero di tifosi e rendendo lo sport ancora più accessibile attraverso modalità interattive e coinvolgenti che riescono ad avvicinare anche gli appassionati più giovani. Tifosi che abitualmente fruiscono di contenuti sportivi in maniera cross-platform interagendo su più device".

I tifosi avranno anche l'opportunità di vincere premi esclusivi, tra cui magliette personalizzate, palloni e tanti altri gadget ufficiali de LaLiga. Come? Basterà cliccare il link contenuto nelle Stories sul canale Instagram di DAZN o scansionare il QR code presente durante il Coca-Cola Super Match e rispondere alla domanda relativa alle due squadre che si incontreranno sul campo da gioco domenica 19 marzo.

Un modo 'leggero' di assistere ad una partita dal sapore di ultima spiaggia per il Real Madrid, chiamato ad espugnare lo stadio degli acerrimi rivali per tenere ancora in vita una Liga a forti tinte blaugrana.