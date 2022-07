Il Barcellona, nonostante la complicata situazione finanziaria, è pronto ad un grande sforzo e sta cercando la maniera giusta per chiudere.

Raphinha è certamente uno dei giocatori più ambiti di questa sessione di calciomercato estiva. Sulle sue tracce sono finiti diversi club europei, compreso il Barcellona che è arrivato ad eguagliare l’offerta fatta al Leeds dal Chelsea.

Il club iberico rappresenta la destinazione favorita dell’esterno brasiliano, ma adesso tocca ai club trovare un’intesa definitiva.

Il Barça è arrivato a mettere sul piatto una cifra pari a 70 milioni di euro bonus compresi, ovvero la stessa che il Leeds aveva accettato una settimana fa quando a proporla era stato il Chelsea.

La corsa che porta al brasiliano potrebbe ora essere ristretta appunto a Blaugrana e Blues, soprattutto perché l’Arsenal, nonostante il grande interesse mostrato nelle scorse settimane, sembra aver rivolto altrove le proprie attenzioni.

Il Barcellona sta attraversando una complicata situazione finanziaria e i suoi debiti ammontano a circa 600 milioni di euro. Sebbene ultimamente la situazione sia migliorata, grazie anche alla cessione di parte dei suoi diritti televisivi, resta comunque un buco da ripianare.

Per questo motivo, arrivare ad offrire 70 milioni di euro per un singolo calciatore, rappresenta uno sforzo quanto mai importante, per tale motivo dunque si è pensato ad un pagamento dilazionato.

La volontà è quindi quella di non versare subito l’intera somma e di spalmare il tutto in più anni, proponendo una cifra iniziale inferiore a quella che ha offerto il Chelsea, ma accompagnata da bonus più corposi in caso di obiettivi raggiunti.

Secondo quanto appreso da GOAL, nelle ultime ore i contatti tra le parti si sono fatti più intensi e una soluzione definitiva potrebbe essere trovata già nei prossimi giorni.

L'articolo prosegue qui sotto

Raphinha e il suo agente, Deco, hanno concesso ai club poco più di 48 ore per raggiungere un accordo, altrimenti verranno ripresi i contatti con il Chelsea.

di Raisa Simplicio e Thiago Fernandes