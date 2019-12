Barcellona, Rakitic e Vidal non partiranno a gennaio: via solo Aleñá

Il Barcellona non ha intenzione di privarsi di Ivan Rakitic e Arturo Vidal nel mercato di gennaio. Unico partente Aleñá, verso il prestito al Betis.

Nonostantel le chiacchiere e le possibilità che sembravano essersi aperte negli scorsi mesi, Arturo Vidal e Ivan Rakitic non lasceranno il . I piani del club, secondo 'As', sono chiari: né il cileno né il croato sono destinati a partire a gennaio e il club non ha intenzione di lasciarli andare.

Per quanto riguarda il cileno, frequentemente accostato all' del suo ex allenatore Antonio Conte, le possibilità di addio sono marginali: già dall'estate aveva chiarito che l'addio sarebbe stato considerato solo in caso di proposta che fosse soddisfacente per club, allenatore e giocatore. Al momento, dunque, non ne sarebbbero arrivate.

Sembra firmata invece la tregua con Rakitic, che aveva utilizzato anche parole pesanti contro il club. Tutto faceva pensare a una cessione, fino a quanto poi nell'ultimo mese il croato si è reintegrato in squadra trovando continuità di gioco.

Un partente comunque ci sarà e si tratta di Carles Aleñá. Il classe 1998 era già stato lodato pubblicamente da Valverde, ma con grande probabilità andrà a a concludere la seconda parte di stagione: lo aspetta il Betis, con la formula del prestito.