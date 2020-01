Il Barcellona piomba su Tadic, contatti con l'agente: è l'alternativa a Rodrigo

Il Barcellona cerca un attaccante per sostituire l'infortunato Suarez: se salta l'operazione Rodrigo il piano B è Tadic dell'Ajax.

Il continua a sondare il mercato in cerca di un nuovo attaccante di livello che possa sostituire l'infortunato Suarez: la dirigenza blaugrana ha messo nel mirino Dusan Tadic, talento dell' scelto come alternativa a Rodrigo.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'attaccante del resta la prima scelta, ma viste le difficoltà incontrate nella trattativa i vertici della big spagnola hanno scelto di andare avanti anche in un'altra direzione. L'attaccante serbo ha le caratteristiche giuste per giocare nel tridente blaugrana e rappresenta una valida alternativa.

Contatti continui con l'agente di Tadic, che se dovesse arrivare l'ok dalle due parti volerebbe in già domani per chiudere l'affare. Il giocatore serbo potrebbe dire addio al club olandese dopo aver messo in archivio ben 50 goal e 45 assist in 89 presenze.