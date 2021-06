Barcellona, al via l'operazione cessioni: possono partire in sei, c'è anche Pjanic

In casa Barcellona diversi calciatori sono in attesa di novità sul futuro tra possibile cessione e taglio dell'ingaggio. In partenza anche Pjanic.

Allarme rosso per il Barcellona. Il club catalano sta vivendo un periodo difficile dal punto di vista finanziario con un debito che supera quota 1000 milioni di euro. La crisi economica che ha colpito il mondo del calcio sta creando molti problemi alla società spagnola, che dopo aver acquistato a parametro zero Sergio Aguero ed Eric Garcia ora deve trovare una sistemazione ai calciatori fuori dal progetto di Ronald Koeman.

L'arrivo degli svincolati Aguero e Garcia, a cui potrebbe aggiungersi l'attaccante olandese Memphis Depay - che andrà a scadenza con il Lione il 30 giugno e sta trattando il passaggio al Camp Nou -, rappresenta una novità assoluta per il Barcellona, che non acquistava calciatori a parametro zero dall'estate 2008, quando arrivò dal Celta Vigo il portiere José Manuel Pinto.

La lista dei calciatori in uscita è molto nutrita. Il tecnico Koeman e il presidente Laporta ha già programmato l'addio di Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho e Matheus Fernandes. A questo elenco potrebbe aggiungersi anche l'ex Fiorentina e Juventus Neto, che non vuole più ricoprire il ruolo di vice ed è a caccia di un'offerta che possa garantirgli il posto da titolare.

Se per Firpo, Braithwaite e Coutinho si è già registrato l'interessamento di vari club in giro per l'Europa - con il Barcellona pronto a lasciarli partire anche senza un'offerta pari all'investimento fatto per questi tre calciatori -, dall'altra parte sarà più complicato privarsi di Pjanic e Umtiti. Il bosniaco ex Roma e Juventus ha un contratto da 16 milioni di euro netti a stagione, mentre il francese ne guadagna 14 e continua a soffrire di un problema alla cartilagine del ginocchio sinistro. Nessun dubbio sul futuro di Matheus Fernandes, che lascerà in ogni caso il Camp Nou.

A questi c'è da aggiunge l'elenco di calciatori in bilico: i vari Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Clément Lenglet e Antoine Griezmann non sono più considerati incedibili. Nonostante l'importanza che ricoprono nello spogliatoio, gli ingaggi elevati costringono il presidente Laporta a sedersi al tavolo e negoziare la riduzione degli stipendi. A loro verrà proposto un abbassamento dell'ingaggio e in caso di offerta verrà valutata la cessione, in accordo con i giocatori stessi. A questa lista si aggiungono anche Dest, Piqué, Riqui Puig, Trincao ed Emerson Royal, mentre Ousmane Dembélé è al bivio: il francese è chiamato a decidere se rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 o lasciare il Barcellona.

La situazione finanziaria costringe Laporta a ridurre al minimo la lista degli incedibili. Stiamo parlando di Lionel Messi, Ronald Araujo, Ansu Fati, Pedri, Frenkie de Jong e i nuovi arrivati Eric Garcia e Sergio Agüero. Discorso a parte per Ter Stegen: l'addio dipenderà esclusivamente dalla volontà del calciator lasciare Barcellona e dalle offerte che arriveranno. Ma al momento l'intenzione del portiere tedesco è quella di continuare a difendere la porta del Barça.