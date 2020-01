Dall'Inghilterra: il Barcellona offre 100M per Richarlison, l'Everton dice no

Poteva essere il trasferimento più ricco dell'inverno, ma l'Everton ha detto 'no' all'offerta da 100 milioni per Richarlison del Barcellona.

Il cerca un attaccante nelle ultime ore di mercato, dopo l'infortunio di Suarez. Lo necessita per rinforzare la rosa, ma anche per colmare per vuoto mostrato in attacco nelle prime uscite sotto la gestione di Quique Setién. E le sta provando proprio tutte.

Dopo aver chiuso le trattative con il per Rodrigo, i blaugrana avrebbero provato a fare il colpo grossissimo. Secondo 'Sky Sports', infatti, avrebbero presentato un'offerta monstre per strappare Richarlison all': 100 milioni tondi.

Da la risposta sarebbbe però stata negativa: il brasiliano ex Fluminense non si muove a 48 ore dal termine del mercato. L'intenzione del club è chiara: vuole rinforzare la squadra, certamente non indebolirla, viste le grandi ambizioni rinnovate con l'arrivo di Ancelotti.

La caccia all'attaccante dei blaugrana dovrà quindi continuare. Dopo la cessione di Carles Perez, al momento Setién ha a disposizione Messi, Griezmann ed Ansu Fati, aspettando il ritorno di Dembelé. E, magari, un regalo dal mercato.