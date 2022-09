Il Barcellona ha un nuovo direttore sportivo: è ufficiale la nomina di Jordi Cruijff

Il figlio del leggendario Johan Cruijff è ufficialmente il nuovo d.s. del Barcellona, carica ricoperta già dal 1° luglio.

Novità sostanziale nell'organigramma di uno dei club più blasonati al mondo: Jordi Cruijff è il nuovo direttore sportivo del Barcellona.

Classe 1976, figlio dell'indimenticato Johan, Jordi ha ufficialmente ricevuto la nomina per un incarico che sostanzialmente ricopre già dallo scorso 1° luglio, avendo avuto un ruolo primario all'interno dell'ultima sessione estiva che ha portato in blaugrana profili prestigiosi come quello di Robert Lewandowski.

Jordi Cruijff è entrato a far parte della famiglia del Barcellona nella passata stagione, nel ruolo di direttore dell'area calcistica internazionale, e l'ottimo lavoro svolto nelle scorse sessioni di mercato gli è valso questa promozione.

Cruijff jr ha vestito anche la maglia del Barcellona durante la carriera da giocatore, quando nel 1988 entrò a far parte delle giovanili: dal 1993 al 1996 si contraddistinse in prima squadra, fino alla separazione coincisa con l'addio alla panchina del padre.

In seguito ha giocato in Premier League col Manchester United, per poi tornare in Liga al Celta Vigo e, soprattutto, all'Alaves, sfiorando un incredibile successo in Coppa UEFA nella stagione 2000/2001.