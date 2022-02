Barcellona-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BARCELLONA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Barcellona-Napoli

• Data: giovedì 17 febbraio 2022

• Orario: 18:45

• Canale TV: SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

L'Europa League riparte col botto. Il Napoli di Luciano Spalletti, impegnato nella corsa al vertice in campionato, nei sedicesimi di finale del torneo continentale dovrà vedersela col Barcellona.

Urna per nulla benevola, per gli azzurri: Napoli che si è guadagnato l'accesso alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League piazzandosi al secondo posto nel Girone C, al cospetto di Spartak Mosca, Leicester e Legia Varsavia.

Per il Barcellona, invece, retrocessione dalla Champions in virtù della terza piazza con cui i blaugrana hanno concluso il loro percorso nel Gruppo E, classificandosi alle spalle di Bayern e Benfica e davanti alla Dinamo Kiev.

Sedicesimo d'andata al Camp Nou, match di ritorno Napoli-Barcellona il 24 febbraio al 'Maradona' alle ore 21:00.

Tutto su Barcellona-Napoli: formazioni, diretta tv e streaming della partita.

ORARIO BARCELLONA-NAPOLI

Barcellona-Napoli si gioca giovedì 17 febbraio 2022 al 'Camp Nou' di Barcellona: fischio d'inizio alle ore 18:45.

DOVE VEDERE BARCELLONA-NAPOLI IN TV

La partita di Europa League tra Barcellona e Napoli sarà trasmessa in diretta su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 satellite).

BARCELLONA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Barcellona-Napoli sarà visibile in streaming su DAZN: occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone o tablet, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, ci si potrà collegare al sito di DAZN tramite PC o notebook, o mediante NOW (registrandosi e acquistando uno dei pacchetti disponibili sul sito di NOW).

L'andata dei sedicesimi di Europa League tra Barcellona e Napoli, in streaming, sarà disponibile anche su Sky Go (il servizio che Sky dedica ai propri abbonati) scaricando l'app su computer, telefoni cellulari o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Al momento, non sono stati resi noti i nomi dei telecronisti Sky. Su DAZN il telecronista di Barcellona-Napoli sarà Stefano Borghi, con Dario Marcolin in commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Barcellona-Napoli potrete seguirla anche su GOAL in diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali e azioni salienti del match di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-NAPOLI

Aubameyang e Ferran Torres nel tridente avanzato del Barcellona, con Adama Traorè possibile innesto dalla panchina. Serginho Dest terzino al posto di Dani Alves, De Jong e Pedri ai lati di Busquets a centrocampo.

Nel Napoli Anguissa prenota una maglia da titolare visti gli acciacchi di Lobotka, sulla trequarti a destra Elmas fa le veci di Politano e Lozano ko. Osimhen guida l'attacco, Koulibaly la difesa.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Serginho Dest, Pique, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.