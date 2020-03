Barcellona pazzo di Lautaro Martinez: all'Inter 70 milioni più Vidal e Semedo

Il Barcellona prepara l'assalto a Lautaro Martinez per giugno: 70 milioni, Arturo Vidal e Nelson Semedo per convincere l'Inter a cedere il 'Toro'.

Un'offerta monstre per convincere l'. E' il piano che ha in mente il , stregato da Lautaro Martinez ed intenzionato ad assicurarselo in estate.

A svelare l'assalto blaugrana è 'Sport', secondo cui i nerazzurri sarebbero pronti ad essere raggiunti da una proposta 'indecente': 70 milioni di euro più i cartellini di Arturo Vidal e Nelson Semedo.

A Lautaro, il Barça garantirebbe un ingaggio da 7 milioni a stagione (il triplo di quello attualmente percepito all'Inter): l'obiettivo dei catalani, è 'aggirare' la clausola rescissoria da 111 milioni, che sarà valida dal 1 al 15 luglio.

Da tempo nei radar del Barcellona, l'attaccante argentino rappresenta un pilastro del progetto Conte ed intriga anche il : da capire le intenzioni dell'Inter davanti alle tentazioni del mercato.