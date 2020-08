Il Barcellona ha scelto: Koeman sarà il prossimo allenatore

Ronald Koeman saluterà la Nazionale olandese per sostituire Quique Setien sulla panchina del Barcellona: oggi l'esonero, poi l'annuncio.

Prima l'esonero di Setien, poi Ronald Koeman. Il ha deciso: il prossimo allenatore blaugrana sarà 'Rambo'.

A riferirlo è 'ESPN', spiegando come in settimana il ct della Nazionale olandese risolverà il proprio contratto gli Oranje per sposare il club catalano.

In giornata Setien verrà esonerato, ma Koeman non sarà annunciato subito bensì in questi giorni: per l'ex difensore si tratta di un ritorno, vista l'esperienza vissuta da calciatore in Catalogna dal 1989 al 1995.

Altre squadre

Setien paga lo storico 2-8 incassato in Champions per mano del , gli zero trofei stagionali conquistati e i pochi consensi da parte dell'ambiente Barça. L'era Koeman sta per iniziare.