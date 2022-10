C’è Barcellona-Inter, Iniesta ricorda il 2010: “Che tensione e il goal annullato a Bojan”

La leggenda del Barça, Andrés Inista, a ‘La Gazzetta dello Sport’ commenta le polemiche di Inter-Barcellona: “Giocate chiare”.

Barcellona e Inter si ritroveranno in campo mercoledì sera per una sfida di Champions League che metterà in palio punti fondamentali.

I nerazzurri, imponendosi il 4 ottobre per 1-0 a San Siro contro i blaugrana (goal decisivo di Calhanoglu), hanno infatti inanellato la seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi della massima competizione continentale per club, e si sono issati al secondo posto della classifica del Gruppo C alle spalle del Bayern.

I catalani sono viceversa incappati nella loro seconda sconfitta consecutiva e questo vuol dire che, in virtù dei soli tre punti sin qui raggranellati, non possono permettersi altri passi falsi. Un ulteriore ko vorrebbe infatti dire veder compromesse le possibilità di qualificazione alla fase ad eliminazione del torneo.

Lo sa bene anche Andrés Iniesta che, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato proprio di quanto successo a San Siro.

“Un risultato molto molto negativo per il Barcellona viste le conseguenze che porta con sé per il ritorno. Le partite con l’Inter sono sempre appassionanti e difficili. E succede sempre, o quasi sempre, di tutto”.

Il campione spagnolo commentato anche le polemiche esplose dopo il triplice fischio finale. Xavi si è infatti detto indignato per il trattamento riservato alla sua squadra dall’arbitro.

“Ci sono dei momenti nei quali esprimi la tua delusione. A mio parere le giocate di cui si parla sono state chiare, e vista l’importanza della partita quando le decisioni ti colpiscono negativamente accusi il colpo”.

Il Barça ha assoluto bisogno di una vittoria.

“È vitale che il Barça possa vincere per restare vivo nella competizione. È una partita cruciale. L’Inter ha una grande squadra e per il Barcellona sarà complicato. Mi aspetto che il Barça prenda l’iniziativa e che l’Inter resti in attesa delle proprie opzioni, anche considerando che in teoria un pari le può andar bene. La Champions è una competizione di dettagli, se sbagli paghi, ma il Barça ha una grande opportunità di tornare a fare un bel passo avanti. E spero ci riesca”.

La leggenda del Barcellona ha ricordato la semifinale di Champions League del 2010 contro i nerazzurri che poi si sarebbero laureati campioni d’Europa.

“Ricordi decisamente negativi, per l’eliminazione e perché ero infortunato. Stavo male e non sapevo se sarei arrivato al Mondiale, quella sfida per me fu una delusione doppia. Al ritorno ricordo l’ambiente incredibile, il gol annullato a Bojan, la tensione. Lo dicevo prima, le partite con l’Inter sono piene di cose, perché è una squadra che ha sempre grandi giocatori”.