Barcellona, retroscena su Haaland: scartato per scarsa qualità tecnica

Secondo 'Mundo Deportivo' il Barcellona ha visionato la scorsa stagione Haaland per almeno 15 partite: fu però 'bocciato' dagli scout catalani.

Erling Haaland è senza dubbio il calciatore del momento in Europa. Come se non bastasse già l'incredibile prima parte di stagione con il , il norvegese sta addirittura facendo meglio, se possible, con la maglia del . Fino a questo momento il suo ruolino conta 40 goal in 30 presenze questan stagione.

Ma c'è una squadra, una grande squadre, che in passato ha avuto l'opportunità di acquistarlo ed invece lo ha scartato. Come riportato 'Mundo Deportivo' questa squadra è il .

Secondo il quotidiano spagnolo, il Barcellona nella passata stagione, quando si ragionava se acquistare o meno un attaccante da far crescere al fianco di Suarez, ha visionato Erling Haaland per non meno di 15 partite, con osservatori ad hoc.

Ma alla fine è stato deciso di non procedere al suo acquisto. I motivi? Il giocatore non aveva convinto dal punto di vista tecnico e soprattutto sotto l'aspetto del gioco con la squadra, situazione che per il Barcellona e lo stile di gioco catalano è fondamentale.

Ma alla luce di quanto successo nel corso di questa stagione, anche da Barcellona si sono resi conto che questo è stato un errore...