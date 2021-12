Barcellona eliminato dal Benfica: contro la Dinamo Kiev segna anche l'ex Fiorentina Gilberto

Serata emozionante per i tifosi del Benfica, che ieri hanno festeggiato l'accesso tra le 16 migliori squadre della Champions League: merito del 2-0 inflitto alla Dinamo Kiev e della contemporanea sconfitta rimediata a Monaco di Baviera dal Barcellona, sorpassato al secondo posto del girone proprio dai portoghesi.

Le 'Aguias' hanno chiuso la pratica nel primo tempo grazie alle reti di Yaremchuk e Gilberto: quest'ultimo è una vecchia conoscenza del nostro calcio, portato in Italia dalla Fiorentina nel 2015.

Con i viola solo 7 presenze fino a gennaio 2016, quando viene ceduto in prestito al Verona; anche in Veneto Gilberto resta un oggetto misterioso, e nemmeno l'altro prestito in Serie B al Latina riesce a rinvigorirlo.

Dopo un'altra esperienza a titolo temporaneo al Vasco da Gama, Gilberto si trasferirsce a titolo definitivo al Fluminense dove riconquista l'interesse del calcio europeo e, nello specifico, del Benfica che nell'agosto 2020 gli fa firmare un contratto di cinque anni.

Epilogo incredibile per la storia di un giocatore che sembrava ormai scivolato ai margini del grande calcio, bravo a prendersi la sua rivincita contribuendo all'eliminazione dei giganti blaugrana.