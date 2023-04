Il Barcellona si schiera contro Tebas: "Dovrebbe dimettersi da presidente della Liga"

Il Barcellona commenta le accuse a Tebas, che avrebbe presentato prove false per incriminare i blaugrana: "Siamo indignati e stanchi".

Ha destato grande scalpore l'articolo apparso oggi su 'La Vanguardia': il presidente della Liga, Javier Tebas, è accusato di aver presentato in Procura delle prove false per incriminare il Barcellona nell'ambito del caso Negreira, relativo ai pagamenti elargiti ad uno dei vertici dell'organizzazione arbitrale spagnola.

Tebas si è difeso su Twitter parlando di "falsità e calunnie" nei suoi confronti, ma l'eco della notizia ha comunque raggiunto Barcellona: la società presieduta da Joan Laporta ha esternato tutta la sua indignazione per una vicenda che rischia di danneggiare l'immagine del club.

"Data la gravità delle informazioni apparse oggi su 'La Vanguardia', in cui il presidente della Liga, Javier Tebas, è indicato come esecutore nella presentazione di prove false alla Procura per incriminare il nostro Club, l'FC Barcelona desidera esprimere la sua profonda rabbia , indignazione e stanchezza.

Per questo chiediamo con urgenza al presidente della Liga di presentarsi pubblicamente per offrire spiegazioni, al di là del tweet inviato all'alba da mister Tebas, in fuga dallo studio e con un volto minaccioso.

Il Barcellona, ​​​​​​come ha affermato nelle ultime settimane il presidente Joan Laporta, si sente vittima di un linciaggio mediatico dovuto a vicende mai accadute: il Barça non ha mai acquistato arbitri.

Media e opinionisti hanno partecipato a queste vessazioni con intenzioni più o meno cattive, e con LaLiga dietro le quinte ad alimentare il fuoco contro il nostro Club, con contributi del suo presidente che sono andati in una sola direzione: cercare di condannarci davanti all'opinione pubblica prima che i fatti siano giudicati.

Non è la prima volta che il presidente della Liga usa tutta la sua macchina mediatica per far saltare in aria il Barcellona ma, a parte le sue solite sciocchezze, non avremmo mai potuto immaginare che avrebbe tentato di incriminare il nostro Club con prove false".

Il Barcellona, peraltro, ha approfittato dell'onda mediatica dell'indiscrezione per chiedere esplicitamente le dimissioni di Tebas.

"La notizia pubblicata oggi da La Vanguardia è così grave che dovrebbe allertare tutti i club de LaLiga, a causa di pratiche che non rientrano nelle funzioni attribuite al presidente.

Solo per questo fatto, quello di attribuirsi funzioni che non gli corrispondono, seppure anche per dignità e rispetto della presidenza della Liga, mister Tebas dovrebbe dimettersi dalla sua funzione. Tuttavia, consapevoli della sua ossessione per la persecuzione dell'FC Barcelona e, mostrando costantemente la sua avversione e manifesta antipatia nei confronti del nostro Club, comprendiamo che l'attuale presidente della Liga persisterà nel suo comportamento volto a danneggiarci".

Nello specifico, Tebas avrebbe presentato alla Procura un documento scritto a mano da Josep Contreras (ex dirigente del Barcellona, scomparso lo scorso 25 dicembre) che non riporterebbe i nomi dei due ex presidenti Rosell e Bartomeu, ma si riferirebbe ad un altro caso.