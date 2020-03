Il Barcellona pronto a cedere Rakitic: 20 milioni il prezzo già fissato

Ivan Rakitic può essere considerato uno dei pezzi pregiati sul mercato: la valutazione è di 20 milioni, il Siviglia ora sembra in pole.

Potrebbe essere arrivata ad un passo dal capolinea l’avventura di Ivan Rakitic al . Il campione croato, la cui permanenza in blaugrana era parsa in bilico già la scorsa estate, non solo è da considerarsi sul mercato, ma di fatto è stato già fissato il prezzo per il suo cartellino.

Rakitic è attualmente legato al Barça da un contratto che scadrà nel 2021 e nel corso di questa stagione sembra aver perso aver perso il suo status di titolare inamovibile, visto che delle 31 presenze totalizzate, solo 15 sono state quelle dal 1’.

Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Arthur e Arturo Vidal, hanno progressivamente scalato le gerarchie, relegando il centrocampista 32enne al ruolo di semplice alternativa.

Altre squadre

Approdato al Barcellona nel 2014 dal a fronte di un esborso da 18 milioni di euro, nel corso della sua avventura in blaugrana si è imposto come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ed ha dato un contributo fondamentale nelle corse che hanno portato alla conquista di quattro titoli di campione di ed una .

Adesso il suo ciclo al Barça sembra essere arrivato alla sua naturale conclusione e secondo quanto appreso da Goal, il club catalano è pronto a cedere il suo cartellino per 20 milioni di euro.

Negli ultimi mesi il nome di Rakitic è stato accostato a quello di top club come , e , con i bianconeri che a gennaio avrebbero fatto un tentativo concreto per provare a portarlo a .

La sensazione è quella che adesso, in caso di addio al Barcellona, la sua preferenza possa andare per un ritorno a Siviglia, città che è rimasta nel suo cuore e della quale ama profondamente la sua cultura.

Il Siviglia sta prendendo in considerazione l’idea di fare un primo passo formale per Rakitic il quale, dal canto suo, è disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di tornare ad essere protagonista al Ramon Sanchez-Pizjuan.

A questo punto molto dipenderebbe dalla disponibilità del Barcellona di abbassare le proprie pretese, visto che il Siviglia attualmente non potrebbe spingersi oltre i 15 milioni di euro.

Il club andaluso potrebbe trovare ulteriori fondi in caso di una qualificazione alla prossima Champions League, ma al momento in la corsa che porta al terzo e quarto posto è molto serrata.