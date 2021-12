Barcellona-Boca Juniors dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BARCELLONA-BOCA JUNIORS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Boca Juniors

Barcellona-Boca Juniors Data: 14-12-2021

14-12-2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Barça TV

Barça TV Streaming: Barça TV

Barça TV Barcellona e Boca Juniors si sfidano nel match amichevole valevole per la prima edizione della Maradona Cup, trofeo intitolato alla memoria del Pibe de Oro, scomparso poco più di un anno fa e che in carriera ha vestito sia la maglia blaugrana che quella degli Xeneizes. La formazione allenata da Xavi non sta vivendo un momento particolarmente sereno: dopo la clamorosa eliminazione ai gironi di Champions League, i blaugrana si sono confermati decisamente balbettanti anche in campionato pareggiando 2-2 sul campo dell'Osasuna, scivolando all'ottavo posto in classifica. L'articolo prosegue qui sotto Gli Xeneizes guidati da Sebastian Battaglia, invece, sono quarti nel campionato argentino a meno tredici dalla capolista River Plate. Tuttavia, il Boca è fresco di conquista della Copa Argentina, vinta pochi giorni fa ai calci di rigore contro il Talleres Cordoba. Scelti da Goal DIRETTA: Il sorteggio degli ottavi di Champions League LIVE!



DIRETTA: Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League LIVE!



Serie A: infortunati, squalificati e diffidati



Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Barcellona-Boca Juniors: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-BOCA JUNIORS

Barcellona-Boca Juniors si giocherà martedì 14 dicembre al King Saud University Stadium di Riyadh. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00 italiane.

DOVE VEDERE BARCELLONA-BOCA JUNIORS IN TV

Il match tra Barça e Boca verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Barça TV, il canale tematico del club catalano.

BARCELLONA-BOCA JUNIORS IN DIRETTA STREAMING

Sempre attraverso Barça TV sarà possibile seguire il match in diretta streaming collegandosi al portale del canale ufficiale del club blaugrana.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-BOCA JUNIORS

BARCELLONA (3-3-3-1): ter Stegen; Araujo, Piqué, Umtiti; Nico Gonzalez, Busquets, Gavi; Dembelé, Frankie de Jong, Abde; Luuk de Jong. All. Xavi.

BOCA JUNIORS (4-3-3): Garcia; Mancuso, Lopez, Zambrano, Sandez; Gonzales, Varela, Molinas; Zeballos, Salvio, Pavon. All. Battaglia.