Barcellona, Bernardeschi nel mirino: 'no' alla richiesta di Rakitic più 23 milioni

Federico Bernardeschi piace da tempo al Barcellona. La Juventus ha stabilito in Rakitic più 23 milioni il prezzo, troppo per i catalani.

Quello di Federico Bernardeschi non è stato propriamente uno dei nomi più caldi della sessione estiva di calciomercato, tuttavia il gioiello della è stato al centro di una trattativa che nelle battute finali avrebbe potuto portare ad una delle operazioni più clamorose in assoluto.

Come riportato da El Mundo Deportivo infatti, Bernardeschi è nel mirino del fin dai tempi in cui giocava nella e il club blaugrana gli è stato realmente vicino nelle scorse settimane quando, nel corso della trattativa che avrebbe potuto portare Rakitic alla Juventus, è spuntato il suo nome.

Come noto, Fabio Paratici, pur di portare il centrocampista croato a , ha proposto al Barça una serie di nomi per chiudere un’operazione sulla base di uno scambio, ma nessuno dei profili proposti ha attirato l’interesse dei catalani. Le cose sarebbero potute cambiare solo con il nome di Bernardeschi sul tavolo ma la Juventus, pur aprendo alla possibile cessione del giocatore, era pronta a chiudere solo a patto che al cartellino di Rakitic venissero aggiunti 23 milioni di euro.

La quería a Rakitic y 23 millones por Bernardeschi

El Barça no aceptó las pretensiones de los italianos, pese al interés por el extremo ‘juventino’https://t.co/M6zB8sEHwm por @MigRico pic.twitter.com/AR5o2I2Ggn — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 6, 2019

In casa blaugrana hanno preso atto del fatto che la differenza di età dei due giocatori dovesse portare ad un conguaglio economico, ma la cifra richiesta dai campioni d’ è parsa decisamente eccessiva. Per tale motivo, nonostante Rakitic avesse anche aperto ad un possibile approdo a Torino, non si è arrivati alla fumata bianca.

La Juventus, con ogni probabilità, a gennaio tornerà all’attacco per il centrocampista croato, non resta che vedere come intenderà intavolare la trattativa.