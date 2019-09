Barcellona, Bartomeu conferma: "Messi può lasciare prima del 2020/21"

Il presidente del Barcellona conferma l'esistenza della clausola nel contratto di Messi: "Ma sono certo che rimarrà qui anche dopo il 2021".

La bomba è scoppiata ieri: nel contratto di Lionel Messi è prevista una clausola secondo la quale il fuoriclasse argentino può lasciare il Barcellona unilateralmente al termine di ogni stagione. Tutto falso? No, tutto vero. E a confermarlo è Josep Maria Bartomeu.

Il presidente del ha concesso una lunga intervista a 'Barca Tv', l'emittente ufficiale del club. E, tra i vari argomenti, ha affrontato anche quello relativo al futuro di Messi, dimostrandosi tranquillo ma, al contempo, non smentendo l'esistenza della clausola.

"Messi può lasciare il Barcellona prima della stagione 2020/2021. O per abbandonare il calcio, o per andare a giocare dove vuole. Ma anche i vari Puyol, Xavi e Iniesta avevano una clausola simile nel proprio contratto".

In ogni caso, come detto, Bartomeu non intende fasciarsi la testa prima del tempo pensando a quello che potrebbe accadere con Messi tra meno di un anno.