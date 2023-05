L'esterno del Cerignola ha aperto le marcature nella sfida dei playoff contro il Monopoli. Ma la sua storia inizia dalla Cantera del Barcellona.

In carriera puoi aver sfiorato la possibilità di giocare con Lionel Messi e diventare uno dei protagonisti del Barcellona di Guardiola.

La vita però prende percorsi impronosticabili e succede quindi che da idolo del Camp Nou, tu possa diventare l'eroe di Cerignola.

Stiamo parlando di Miguel Angel Sainz-Maza, classe 1993 in forza all'Audace e che oggi ha realizzato il goal del vantaggio nella sfida contro il Monopoli nei playoff di Serie C.

Una rete importante e rivelatasi decisiva insieme a quella al 92esimo di D'Ausilio per permettere alla squadra di Cerignola di giocarsi un'altra gara per la promozione in Serie B.

La sua storia calcistica però nasce a migliaia di chilometri dalla Puglia, per la precisione a Barcellona, dove è entrato nella Cantera blaugrana con il sogno di esordire in Liga.

L'unica presenza ufficiale con i colori del club catalano sono arrivati però in Liga2 con il Barça B. In seguito Maza ha lasciato la Catalogna per trasferirsi prima al Betis Siviglia e poi iniziare la sua avventura in Italia.

Dal 2013 a oggi, Sainz-Maza ha vestito le maglie di Reggina, Foggia, Pordenone, Sicula Leonzio, Pisa, Cavese e Gubbio, fino all'approdo a Cerignola la scorsa estate.

In questo campionato lo spagnolo ha segnato 2 goal nella stagione regolare e ha aperto i playoff nella maniera migliore possibile.

Inoltre è uno dei punti di riferimento del Cerignola, avendo giocato 35 presenze tra Serie C e Coppa Italia.