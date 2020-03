Il Barcellona pensa ad Aubameyang: è l’alternativa a Lautaro Martinez

Il Barcellona pensa ad Aubameyang per il suo attacco. L’attaccante dell’Arsenal piace, ma la priorità resta Lautaro Martinez.

Nonostante il momento estremamente complicato che il mondo del calcio sta vivendo, per i vari club è già arrivato il momento di lavorare in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da ’Sport’ sono questi i giorni chiave per il calciomercato di un che ha già definito quali saranno i suoi obiettivi e le eventuali alternative. La priorità sarà quella di riuscire a prendere un centravanti di primo livello che possa contendere una maglia da titolare a Luis Suarez.

Il profilo giusto è stato già individuato da tempo in Lautaro Martinez ma, nel caso in cui i discorsi con l’ per l’acquisizione del gioiello argentino dovessero farsi complicati, c’è già un ‘Piano B’ sul tavolo dei dirigenti blaugrana: Pierre-Emerick Aubameyang.

Il Barcellona ha avvicinato l’attaccante dell’ già a gennaio quando era alla ricerca del sostituto dell’infortunato Suarez ma, sebbene avesse già incassato l’ok da parte del giocatore (che ha anche spinto affinché l’operazione andasse a buon fine) ha dovuto fare i conti il muro eretto dal club londinese.

Aubameyang non è intenzionato a rinnovare con i Gunners e la cosa ovviamente favorirebbe il Barça che però tuttavia continua a preferire il più giovane Lautaro Martinez, che tra l’altro viene visto come un elemento in prospettiva più forte.

Nel corso degli ultimi mesi, la dirigenza del Barcellona ha continuato a tenere caldi i rapporti con l’entourage del campione gabonese il quale, spera di poter conoscere a breve il suo futuro. La sua valutazione si aggira sui 65 milioni di euro, ma la situazione contrattuale lascia pensare che potrebbe essere prelevato anche per meno.

Il futuro di Aubameyang potrebbe comunque essere legato a doppio filo con quello di Lautaro Martinez. Qualora infatti l’argentino dovesse approdare al Barcellona, l’Inter potrebbe decidere di sostituirlo proprio con la stella dell’Arsenal.