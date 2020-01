Barcellona-Atletico, Vidal titolare: l'Inter si allontana?

Arturo Vidal parte da titolare nella sfida di Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Atletico Madrid. Indizio di mercato per l'Inter?

L' insiste su Arturo Vidal per il centrocampo di Antonio Conte, ma dal fronte continuano ad arrivare brutte notizie per i nerazzurri. La squadra catalana è impegnata oggi nella sfida di Supercoppa di contro l'Atletico ed il cileno partirà come titolare.

Questa la formazione ufficiale del Barcellona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Vidal, De Jong; Griezmann, Messi, Suárez. Non sempre, anzi, raramente, Arturo Vidal in questa stagione ha giocato come titolare nel Barcellona.

Entra praticamente sempre come primo sostituto di Valverde e proprio per questo la notizia di questa sera ha un peso rilevante nelle notizie di calciomercato, che continuano a veder l'Inter molto forte sul giocatore.

In questi giorni il presidente Bartomeu sta lavorando sulla testa del giocatore, per convincerlo a restare in Spagna almeno fino al termine della stagione.