Barcellona ancora furioso, Laporta entra nello spogliatoio dell'arbitro

Il presidente del Barcellona, già furioso dopo l'Inter, contesta l'arbitraggio di Madrid e viene cacciato dallo spogliatoio del direttore di gara.

Non è un periodo particolarmente fortunato per il Barcellona, che dopo le proteste successive alla gara di Champions League contro l'Inter dell'andata, non è rimasto soddisfatto neppure dell'arbitraggio nel Clasico.

Stavolta però il presidente Laporta ha deciso di protestare in modo ancora più diretto entrando nello spogliatoio del direttore di gara al fischio finale.

Laporta lamentava un presunto rigore non concesso al Barcellona per fallo su Lewandowski e la concessione del rigore che ha permesso al Real Madrid di firmare il 3-1.

Il numero uno del Barcellona, come riportato nel referto del signor José Maria Sanchez Martinez, è stato invitato immediatamente a lasciare lo spogliatoio dell'arbitro.

"Una volta terminata la partita, mentre la squadra arbitrale si trovava all'interno degli spogliatoi, il presidente dell'FC Barcelona, ​​il sig. Joan Laporta Estruch, vi è entrato ripetutamente chiedendo spiegazioni su alcune situazioni ed è stato invitato a lasciare lo spogliatoio arbitrale, senza ulteriori incidenti".