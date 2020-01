Barcellona, c'è l'accordo: sarà Xavi il prossimo allenatore

Sarà Xavi l’erede di Valverde al Barcellona. Accordo già trovato, bisogna solo decidere se aspettare l’estate o anticipare tutto a gennaio.

Xavi sarà il prossimo allenatore del . E’ questo ciò che è stato appreso da Goal dopo che i contatti tra il club blaugrana e l’attuale tecnico dell’Al Sadd si sono intensificati nelle ultime ore.

La notizia del trovato accordo non verrà resa nota a breve, visto che proprio l’Al Sadd sarà impegnato nella finale di Coppa del il prossimo 17 gennaio. Qualunque sviluppo diventerà di dominio pubblico quindi solo in seguito, ma di fatto l’offerta che è stata fatta all’ex centrocampista nei giorni scorsi dal direttore generare le Barça Carscar Grau e dal segretario tecnico Eric Abidal è già stata stata accettata.

Secondo quanto appreso da Goal, l’unico dubbio con il quale è al momento alle prese Xavi e se accettare l’incarico subito o aspettare la prossima estate. Il tecnico, per il quale si è registrata un’accelerata decisiva dopo la sconfitta patita dai blaugrana in Supercoppa di contro l’ , ha deciso di non apporre la firma su alcun contratto per non mancare di rispetto ad Ernesto Valverde. La volontà è quindi quella di tornare nel club nel quale si è imposto come uno dei più grandi centrocampisti di sempre, ma vuole farlo con i tempi giusti e senza commettere errori di sorta.

Affinché ogni tassello vada al suo posto già a gennaio è quindi necessario aspettare prima la finale di Coppa del Qatar ed il divorzio tra il Barcellona e Valverde.

Xavi quindi è solo in attesa di capire se si siederà sulla panchina del Barcellona ora o la prossima estate, quello che è certo è che l’avventura di Valverde è giunta al capolinea e che presto i catalani avranno un nuovo tecnico.