Barça-Messi: principio di accordo per il rinnovo, con taglio di stipendio

Il club e l'argentino vicini all'accordo: il "dieci" continuerà in blaugrana fino a giugno 2026, con un notevole taglio dello stipendio.

Il giorno è arrivato: Leo Messi resta al Barça. Il club blaugrana e l'attaccante argentino hanno raggiunto un principio d'accordo per il rinnovo del capitano per altre cinque stagioni, fino a giugno 2026. Il contratto di Messi è terminato il 30 giugno e avrebbe potuto lasciare il Barcellona una volta libero, anche se nessuna delle due parti voleva lasciarsi andare.

Leo aveva delle offerte, soprattutto una del PSG, ma ha deciso di firmare per il club della sua vita, dove giocherà fino all'età di 39 anni. Secondo quanto raccolto da Goal, Messi ha accettato l'offerta fatta dal Barça, riducendo lo stipendio del 50%. Come ha annunciato "L'esportiu de Catalunya", l'accordo è praticamente chiuso, anche se possiamo precisare che l'annuncio ufficiale verrà rinviato di alcune settimane, dal momento che ci sono ancora da limare gli ultimi aspetti del contratto che legherà l'argentino e il club catalano per i prossimi cinque anni.

Messi ha deciso di rimanere nella squadra che lo ha visto crescere un anno dopo essere stato vicino all'addio. Nell'agosto 2020, dopo la sconfitta per 2-8 contro il Bayern Monaco e dopo diverse stagioni senza competere per la Champions League, il capitano aveva deciso di abbandonare la nave. Arrabbiato con il presidente Josep Maria Bartomeu, Messi ha inviato un burofax annunciando la sua intenzione di lasciare il Barcellona, anche se il club ha mosso i suoi legali per impedire al '10' di attivare la clausola di uscita firmata nel suo contratto. Messi, poi, non ha voluto portare il Barça a processo.

Ora il presidente non è più Josep Maria Bartomeu. Una mozione di censura sponsorizzata da migliaia di membri lo ha costretto a dimettersi dalla sua posizione e, dopo undici anni, Joan Laporta è tornato a guidare il Barcellona. Uno dei primi obiettivi del nuovo presidente, come ha ripetuto in campagna elettorale, è stato quello di rinnovare Leo Messi, con il quale ha un ottimo rapporto. Tra l'altro, è stato il presidente con cui ha debuttato in prima squadra e con il quale è diventato il miglior giocatore del mondo.

Con il rinnovo del contratto, Messi raggiungerà 26 anni indossando il blaugrana È arrivato a Barcellona nel 2000, all'età di soli 13 anni, e ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2004. E con il Barça ha vinto tutto: dieci Liga, quattro Champions League, sette Copa del Rey, e nella sua vetrina privata può contare sei Ballons d'Or, che lo rendono il calciatore con più titoli della storia.