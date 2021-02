Bani cambia squadra: è ufficiale l'approdo al Parma

E' finita dopo appena quattro mesi l'esperienza al Genoa di Mattia Bani, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Parma, diretto concorrente per la salvezza.

A dare l'annuncio è stato il presidente ducale Kyle Krause, con un tweet di benvenuto per il difensore centrale classe 1993.

🇮🇹 ✍🏼💛💙



Ready to welcome -#MattiaBani to Parma! #ForzaParma pic.twitter.com/XLTb1WTqg0