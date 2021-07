Balotelli vola in Turchia all'Adana Demirspor: è ufficiale

Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell'Adana Demirspor: contratto di tre anni per 'Supermario' con il club turco.

Mario Balotelli lascia ufficialmente l'Italia, di nuovo, dopo le deludenti esperienze con le maglie di Brescia e Monza: per 'Supermario' il presente e il futuro si chiamano Turchia, precisamente Adana Demirspor.

Una trattativa sviluppatasi positivamente in pochi giorni grazie al contagioso entusiasmo proveniente dalla dirigenza del club turco, la prossima stagione impegnato in massima serie in seguito al recente successo nel campionato di seconda divisione.

Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba

Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.🔥#İkiDeli pic.twitter.com/awkNqMdoB0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

Contratto di tre anni per Balotelli che, nella foto dell'annuncio apparsa sui profili social della società, compare in compagnia del presidente Murat Sancak e del suo agente Mino Raiola, oltre che dell'ex centrocampista di Napoli e Udinese Gokhan Inler.

Una scelta di vita per l'ex Inter e Milan che, come rivelato da Sancak, ha intenzione di ridare smalto alla propria carriera per provare a strappare la convocazione in vista dei Mondiali in Qatar del 2022: un sogno quasi folle, ma solo all'apparenza, per un giocatore abituato a stupirci sia in positivo che in negativo.