Sky Sport - Balotelli verso il ritorno in Nazionale dopo 3 anni

In vista dei decisivi playoff di qualificazione ai Mondiali di marzo, a fine gennaio l'Italia si ritroverà in uno stage di due giorni (26 e 27) in programma a Coverciano: Roberto Mancini convocherà 35 giocatori e, la sorpresa dell'ultima ora, potrebbe essere il clamoroso ritorno di Mario Balotelli.

A lanciare l'indiscrezione è 'Sky Sport' che spiega anche come nei giorni scorsi ci siano già stati dei contatti tra il commissario tecnico e l'attaccante in forza all'Adana Demirspor: l'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

In caso di chiamata, Balotelli ritroverebbe la maglia azzurra dopo oltre tre anni: l'ultima apparizione risale infatti al match di Nations League con la Polonia (1-1 il risultato finale) del 7 settembre 2018.

Per 'Supermario' sarebbe il coronamento di una stagione che fin qui lo sta vedendo protagonista in Turchia, dove ha realizzato 7 reti in 18 presenze con l'Adana Demirspor allenato da Vincenzo Montella.

Una delle grandi novità potrebbe essere rappresentata anche da Joao Pedro, altro possibile rinforzo per un attacco che nelle ultime uscite ha faticato e non poco a trovare la via del goal.