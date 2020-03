Balotelli sul rinvio della Serie A: "Dovevano prima far recuperare la Juve"

Mario Balotelli attacca la . Lo fa in una diretta Instagram col Faina, personaggio noto agli appassionati di social per i suoi video sui temi caldi dai toni coloriti e decisi.

SuperMario, parlando dello stop del campionato causa emergenza Coronavirus, lancia la frecciata ai bianconeri.

Balo, poi, sul caos che avvolge la seconda metà di stagione alla luce della sosta forzata, espone la propria idea.

"Secondo me non dovrebbe vincere nessuno se si riprende, non retrocede nessuno, Le prime quattro in Champions ed . Io lo dico anche per il così non retrocede, per me comunque sarebbe giusto così e fai salire due squadre prime in Serie B. Son due giornate in più. Il primo è il ? Lo farei salire".

"Finalissima -Lazio? Puoi fare anche quello, ma non lo faranno perchè (gesto dei soldi). Dopo il 3 aprile riniziano a giocare? Non lo so, c'è questa emergenza e c'è ancora gente che cammina in strada. Che devono riprendere ad aprile? Spero anche io che riprendano, ma sarà difficile riprendano il 3 aprile".