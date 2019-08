Balotelli può andare in Brasile: contatti in corso con il Flamengo

Il Flamengo pensa a Mario Balotelli come colpo in attacco per costruire una squadra molto competitiva: contatti in corso fra il club rubro-negro.

Futuro in per Mario Balotelli? Molto probabilmente sì. Il Flamengo, infatti, secondo 'Sky Sport', sarebbe fortemente interessato alla punta italiana e sarebbero in corso contatti fra le parti.

L'intesa sarebbe vicina, con il club rubro-negro pronto a mettere sotto contratto l'ex attaccante di e per 2 stagioni e mezzo.

'SuperMario' è attualmente svincolato, dopo la breve esperienza con l'Olympique , e sarebbe attratto da fare un'esperienza in Brasile, una vera scelta di vita.

La mente dell'operazione sarebbe stata Andrea Cattoli, non lo storico agente del giocatore Mino Raiola, con contatti tenuti direttamente con il vicepresidente carioca Braz e il D.s. Spindel.

Se l'affare si concretizzasse Balotelli diventerebbe il primo italiano a indossare la maglia del club che fu di campioni come Junior e Zico, solo per citarne alcuni e il secondo in quest'estate, dopo De Rossi, a decidere di fare un'esperienza in Sudamerica.

Balotelli, se si accordasse con il Flamengo, potrebbe far coppia in attacco con Gabigol. In Brasile Mario potrebbe essere raggiunto anche dal fratello Enoch, che a sua volta potrebbe giocare con il club brasiliano del Boavista.