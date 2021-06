Sirene turche per Balotelli: c'è l'offerta dell'Adana Demirspor

Mario Balotelli potrebbe ripartire dalla Turchia. L’Adana Demirspor, club neopromosso in massima serie, si è fatto avanti con un triennale.

In attesa di capire se ci saranno i margini per continuare la sua avventura a Monza, rinnovando di conseguenza il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, una prima pretendente si è fatta avanti per Mario Balotelli: l’Adana Demirspor.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, il club turco non solo ha messo Super Mario nel suo mirino, ma si è già mosso in maniera concreta proponendogli un triennale.

La palla adesso passa all’attaccante che, libero di trattare con qualunque società in virtù del contratto in scadenza, deve decidere se iniziare una nuova avventura all’estero dopo quelle in Inghilterra (Manchester City e Liverpool) e in Francia (Nizza e Olympique Marsiglia).

Balotelli, che con il Monza ha totalizzato 14 presenze complessive condite da 6 reti, sarebbe la stella di una compagine che nell’ultima stagione è riuscita a chiudere al primo posto la TFF 1. Lig, guadagnandosi quindi la promozione in Super Lig, ovvero il massimo campionato turco.